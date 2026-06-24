Чат-бот для жалоб на пользователей электросамокатов появился в мессенджере MAX

Чат-бот «Самокаты: общественный контроль» для жалоб на пользователей электросамокатов запустили в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу платформу.

Запустила его Ассоциация операторов микромобильности.

Сервис позволяет пользователям мессенджера рассказать о нарушениях правил дорожного движения на арендных электросамокатах: езда вдвоем, неправильная парковка, неспешивание на пешеходных переходах или поездки несовершеннолетних.

Чтобы подать заявление, нужно открыть чат-бот, заполнить форму с указанием типа нарушения, места и времени, приложить видео и фото доказательства. Система направит сообщение в сервис кикшеринга, на самокате которого ехал нарушитель.

Этим сервисом на данный момент могут пользоваться жители более 200 городов России, Беларуси и Казахстана, где присутствуют кикшеринг-операторы.

Статус отправленного обращения можно отследить непосредственно в чат-боте.