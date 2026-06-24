Движение транспорта будут ограничивать на площади Ленина в Пскове с 28 июня. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

По его словам, вечером воскресенья, 28 июня, подрядная организация приступит к восстановлению изношенного покрытия проезжей части на площади Ленина.

Борис Елкин отметил, что работы будут проводиться в вечернее и ночное время – с 21:00 до 06:00. Продлятся они до 3 июля. На время работ на площади и прилегающих улицах будут вводиться ограничения. Схема общественного транспорта не изменится.

«Прошу всех водителей быть внимательными, заранее планировать маршруты и учитывать эти ограничения. Спасибо за понимание и терпение!» – добавил глава Пскова.