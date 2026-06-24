Движение транспорта будут ограничивать на площади Ленина в Пскове с 28 июня. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.
Движение транспорта будут ограничивать на площади Ленина в Пскове с 28 июня. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.
По его словам, вечером воскресенья, 28 июня, подрядная организация приступит к восстановлению изношенного покрытия проезжей части на площади Ленина.
Борис Елкин отметил, что работы будут проводиться в вечернее и ночное время – с 21:00 до 06:00. Продлятся они до 3 июля. На время работ на площади и прилегающих улицах будут вводиться ограничения. Схема общественного транспорта не изменится.
«Прошу всех водителей быть внимательными, заранее планировать маршруты и учитывать эти ограничения. Спасибо за понимание и терпение!» – добавил глава Пскова.
Отдельно градоначальник сообщил, что на некоторых дорожных объектах подрядная организация уже завершила восстановление изношенных слоёв покрытия. Работы завершили на посту 50‑летия Октября (разметку нанесут в течение недели), улице Звездной и участке Рижского проспекта от Магеллана до улицы Народной.
«Сегодня ночью выполнили работы по укладке асфальта на улице Генерала Маргелова, на участке от улицы Юбилейной до улицы Шестака», – подытожил Борис Елкин.