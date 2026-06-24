Псковский Роспотребнадзор выявлял превышение нитратов в импортных арбузах и дынях в 2025 году

В прошлом году специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области выявляли превышение нитратов в импортных арбузах и дынях. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в среду, 24 июня, сообщила руководитель регионального ведомства Елена Припутенко.

По её словам, российские бахчевые культуры были замечательного качества.

«Там мы «находок» не нашли. А вот по импортным у нас были замечания. Мы находили там превышения нитратов», – обратила внимание Елена Припутенко.

В этом году проверки арбузов и дынь будут проводиться в июле-августе, когда на прилавках уже появятся сезонные, астраханские и волгоградские ягоды.

«На июль у нас запланированы плановые проверки. В августе у нас будет достаточно большой отбор по бахчевым культурам и наших, и импортных производителей», – подчеркнула руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области и напомнила, что на территории страны действуют действительно жесткие требования.