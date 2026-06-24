Псковичи вернулись с крымской «Тавриды» с новыми идеями и треками

Летняя школа создателей трендов Академии творческих индустрий «Меганом» прошла на площадке арт-кластера «Таврида» в Судаке Республики Крым с 11 по 17 июня. Псковскую область на ней представили Андрей Долинин, Александра Орлова и Мария Степанникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Центра молодежи и общественных инициатив.
Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Заезд объединил специалистов в сфере музыкального менеджмента, современной музыки, индустрии моды и локальных брендов, медиаконтента. Участники разрабатывали командные медиапроекты и бренды с культурным кодом для коллабораций, работали над созданием музыкальных проектов полного цикла.
«Это был мой второй визит на Тавриду. Больше всего запомнилась практическая направленность программы и работа с наставниками. Под их чутким руководством наша команда создала эксклюзивные и очень интересные треки. Мы вложили в них много сил и энергии, поэтому теперь будем с огромным нетерпением ждать их выпуска – это стало главным итогом нашей совместной работы», – поделился Андрей Долинин.
Мария Степанникова впервые побывала на Тавриде и получила незабываемый опыт.
Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
«Было очень классно, музыка, люди, вайб – всё сошлось. Записали полноценное демо с живыми инструментами, есть над чем работать, обязательно хочу вернуться на летнюю школу в следующем году», – рассказала участница псковской делегации.
Александра Орлова побывала на площадке арт-кластера «Таврида уже во второй раз. «Были полезные лекции, но большую часть времени мы проводили на студиях. По итогу заезда участниками было написано 70 песен», – уточнила псковичка.
Участники привезли в Псковскую область не только готовые музыкальные композиции, но и новые идеи для их дальнейшей реализации.
События арт-кластера «Таврида» включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети». Реализуются они с 2015 года.