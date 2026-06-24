Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичи вернулись с крымской «Тавриды» с новыми идеями и треками

24 июня 2026 года, 13:00

Летняя школа создателей трендов Академии творческих индустрий «Меганом» прошла на площадке арт-кластера «Таврида» в Судаке Республики Крым с 11 по 17 июня. Псковскую область на ней представили Андрей Долинин, Александра Орлова и Мария Степанникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Центра молодежи и общественных инициатив.

Псковичи вернулись с крымской «Тавриды» с новыми идеями и треками

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Заезд объединил специалистов в сфере музыкального менеджмента, современной музыки, индустрии моды и локальных брендов, медиаконтента. Участники разрабатывали командные медиапроекты и бренды с культурным кодом для коллабораций, работали над созданием музыкальных проектов полного цикла.

«Это был мой второй визит на Тавриду. Больше всего запомнилась практическая направленность программы и работа с наставниками. Под их чутким руководством наша команда создала эксклюзивные и очень интересные треки. Мы вложили в них много сил и энергии, поэтому теперь будем с огромным нетерпением ждать их выпуска – это стало главным итогом нашей совместной работы», – поделился Андрей Долинин.

Мария Степанникова впервые побывала на Тавриде и получила незабываемый опыт.

Псковичи вернулись с крымской «Тавриды» с новыми идеями и треками

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

«Было очень классно, музыка, люди, вайб – всё сошлось. Записали полноценное демо с живыми инструментами, есть над чем работать, обязательно хочу вернуться на летнюю школу в следующем году», – рассказала участница псковской делегации.

Александра Орлова побывала на площадке арт-кластера «Таврида уже во второй раз. «Были полезные лекции, но большую часть времени мы проводили на студиях. По итогу заезда участниками было написано 70 песен», – уточнила псковичка.

Участники привезли в Псковскую область не только готовые музыкальные композиции, но и новые идеи для их дальнейшей реализации.

События арт-кластера «Таврида» включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети». Реализуются они с 2015 года.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами