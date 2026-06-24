Павел Лукин представил Псковскую область на заседании Палаты молодых законодателей в Москве

Член Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Псковской области Павел Лукин представил регион на пленарном заседании Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации Российской Федерации в Москве. Участие в нем приняли порядка 170 представителей большинства российских субъектов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Работу разделили на два блока. Организационную часть, прошедшую под руководством председателя палаты Михаила Соболева, посвятили внутренним вопросам. Участники обсудили внесение изменений в регламент и запуск собственного цифрового портала. Также были затронуты перспективы расширения международного взаимодействия с коллегами из Беларуси, стран Африки и Латинской Америки, и вопросы повышения квалификации молодых парламентариев, уточнили в псковском ЗакСобрании.

Вторая часть заседания прошла под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Посвятили её федеральным инициативам. Во время выступления председатель Совфеда отметила, что законодатель – это не просто чиновник. «Законодатель – это человек, который хорошо знает жизнь на земле, стремится её улучшить, умеет свои инициативы облечь в точные правовые конструкции, которые и составляют правовой фундамент развития страны, наших регионов и граждан. В нашей работе очень важен незашоренный взгляд на возникающие проблемы, нужен постоянный поиск новых подходов, которые позволят в полной мере раскрыть потенциал субъектов федерации», – прокомментировала она.

В пример Валентина Матвиенко привела подготовленный при содействии членов Палаты молодых законодателей при Совфеде РФ закон об эксперименте с розничной торговлей лекарственными препаратами в передвижных аптечных пунктах.

Спикер палаты высоко оценила вклад ПМЗ в поддержку участников СВО и их семей и напомнила, что в прошлом году было предложено свыше 40 законодательных инициатив и пять законопроектов, а члены палаты отправили передовую свыше ста тонн гуманитарных грузов и медицинских бригад для помощи в Херсонской области

Отдельно председатель Совета Федерации призвала молодых парламентариев активнее участвовать в разработке демографических инициатив. Важно, по словам Валентины Матвиенко, менять стереотипы и формировать в обществе культуру крепкой многодетной семьи, где карьера и учеба не противоречат созданию домашнего очага.

«На заседании было предложено много актуальных и интересных инициатив. Одна из них – об отмене госпошлины за заключение брака – получила одобрение большинства присутствующих. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету проработать это предложение», – отметил Павел Лукин.

Также молодые законодатели предложили закрепить на федеральном уровне понятия «молодежный парламентаризм» и «молодой парламентарий» для унификации терминологии в России. Кроме того, участники обсудили создание единого реестра мемориальных мест в рамках Года единства народов России и расширение запрета на продажу подросткам не только энергетиков, но и других тонизирующих продуктов.