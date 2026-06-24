В Псковской области планируют открыть восемь отделений по реабилитации детей и взрослых с ОВЗ

До 2030 года в Псковской области планируют открыть восемь отделений по реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева.

«Задача, над которой мы работаем, касается детей и взрослых с инвалидностью, а также участников СВО. Это реабилитация и абилитация», – обратила внимание она.

По словам Ольги Евстигнеевой, в Псковской области сейчас работает лишь один реабилитационный центр для детей. Территориально он находится в Великих Луках.

«Сейчас ведётся работа над тем, чтобы при поддержке федерального бюджета восемь наших учреждений получили функции реабилитации и абилитации для детей и взрослых», – рассказала министр социальной защиты Псковской области.

Открыть отделения, как уточнила гостья радиоэфира, планируется до 2030 года. На данный момент при федеральной поддержке проходит обучение и переобучение специалистов, закупка реабилитационного оборудования. «Сейчас это главная и непростая задача, которую нам предстоит решить», – подытожила Ольга Евстигнеева.