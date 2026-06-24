1,34 млн рублей привлекли псковичи в рамках грантового конкурса Росмолодежь. Гранты

Более 1,34 млн рублей привлекли жители Псковской области на реализацию своих социально значимых инициатив по итогам первого сезона грантового конкурса Росмолодежь. Гранты 2026 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Центра молодежи и общественных инициатив.

Екатерина Зологина получит грант в 746 тысяч рублей на реализацию проекта «Творческий фестиваль для детей из интернатных учреждений «Зажигая звёзды». Она стала лучшей в номинации #вдохновляй. Творческий фестиваль «Зажигая звезды» поможет раскрыть таланты детей, социализировать их через искусство.

Анастасия Кадырова, участвовавшая в номинации #ты_не_один, получит грант в 48 тысяч рублей на реализацию проекта «Сантини», направленного на поддержку людей в трудной жизненной ситуации. Ставшая победителем в номинации #делись_опытом Анастасия Николаева получит на проект «Акселератор молодёжного актива «Самоуправление 60» 550 тысяч рублей. «Проект направлен на развитие компетенций молодёжного актива и студенческого самоуправления в Псковской области», – уточнили в Центре молодежи и общественных инициатив региона.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети». Победители получают возможность реализовать социально значимые инициативы, направленные на развитие культуры, образования, соцзащиты, спорта и не только.

В общей сложности поддержку получили 710 молодых людей из России и Абхазии в возрасте от 14 до 35 лет. Общая сумма грантового фонда составила около 470 млн рублей. «Поздравляем победителей и желаем успешной реализации проектов на благо жителей Псковской области!» – заключили в региональном Центре молодежи.