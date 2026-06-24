Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

1,34 млн рублей привлекли псковичи в рамках грантового конкурса Росмолодежь. Гранты

24 июня 2026 года, 11:39

Более 1,34 млн рублей привлекли жители Псковской области на реализацию своих социально значимых инициатив по итогам первого сезона грантового конкурса Росмолодежь. Гранты 2026 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Центра молодежи и общественных инициатив.

1,34 млн рублей привлекли псковичи в рамках грантового конкурса Росмолодежь. Гранты

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Екатерина Зологина получит грант в 746 тысяч рублей на реализацию проекта «Творческий фестиваль для детей из интернатных учреждений «Зажигая звёзды». Она стала лучшей в номинации #вдохновляй. Творческий фестиваль «Зажигая звезды» поможет раскрыть таланты детей, социализировать их через искусство.

Анастасия Кадырова, участвовавшая в номинации #ты_не_один, получит грант в 48 тысяч рублей на реализацию проекта «Сантини», направленного на поддержку людей в трудной жизненной ситуации. Ставшая победителем в номинации #делись_опытом Анастасия Николаева получит на проект «Акселератор молодёжного актива «Самоуправление 60» 550 тысяч рублей. «Проект направлен на развитие компетенций молодёжного актива и студенческого самоуправления в Псковской области», – уточнили в Центре молодежи и общественных инициатив региона.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети». Победители получают возможность реализовать социально значимые инициативы, направленные на развитие культуры, образования, соцзащиты, спорта и не только.

В общей сложности поддержку получили 710 молодых людей из России и Абхазии в возрасте от 14 до 35 лет. Общая сумма грантового фонда составила около 470 млн рублей. «Поздравляем победителей и желаем успешной реализации проектов на благо жителей Псковской области!» – заключили в региональном Центре молодежи.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами