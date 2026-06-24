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Общество

Участникам СВО отправили очередную партию гумпомощи из Печорского района

24 июня 2026 года, 11:30

Участникам СВО отправили очередную партию гумпомощи из Печорского района. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

Участникам СВО отправили очередную партию гумпомощи из Печорского района

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Военнослужащим отправили масксети, пиломатериалы, лекарства и окопные свечи.

Сбором и отправкой гуманитарного груза занимались Псковское областное и Печорское отделения организации «Боевое братство», волонтерский клуб «Сети для СВОих», Печорское отделении партии «Единая России», а также жители муниципалитета.

Гуманитарную помощь для бойцов сформировали совместными усилиями волонтеров, общественных организаций, а также неравнодушных граждан.

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