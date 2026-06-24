Участникам СВО отправили очередную партию гумпомощи из Печорского района. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

Военнослужащим отправили масксети, пиломатериалы, лекарства и окопные свечи.

Сбором и отправкой гуманитарного груза занимались Псковское областное и Печорское отделения организации «Боевое братство», волонтерский клуб «Сети для СВОих», Печорское отделении партии «Единая России», а также жители муниципалитета.

Гуманитарную помощь для бойцов сформировали совместными усилиями волонтеров, общественных организаций, а также неравнодушных граждан.