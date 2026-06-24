Представлена программа «На экране – герои Отечества» кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Опубликована программа «На экране – герои Отечества», которая пройдет в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Псковской области с 23 по 26 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

В программе – киноленты «Блокадный зоопарк», «Лисянский. Особое плавание», «Выше неба», «Сергеев-Ценский. Забытый писатель двух держав», «Об Анне Ярославне через тысячу лет», «Рафаил Черносвитов. Неизвестный герой большой истории», «Две жизни Алексея Щусева», «Нюрнбергский процесс. Приговор», «Загадки строительства главного собора страны» и «У истоков русской археологии».

Эти документальные фильмы были сняты при поддержке Российского исторического общества и Фонда «История Отечества». «Давайте познакомимся поближе с историями наших героев и не только!» – отметили организаторы кинофестиваля.