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Общество

Сюжет про учителя физкультуры из Пскова вышел на НТВ

24 июня 2026 года, 10:47

Сюжет про учителя физкультуры из Пскова вышел на НТВ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства образования Псковской области.


Посвятили его учителю физической культуры гимназии №28 Илье Федорову.

Съемочная команда программы «Утро. Самое лучшее» приехала в Псков, побывала на уроке физкультуры в образовательном учреждении и пообщалась с педагогом.

«Какими качествами должен обладать учитель физкультуры, что больше всего нравится в работе с детьми и какие цели поставил перед собой Илья Федоров? Об этом и не только – в программе «Утро. Самое лучшее» – отметили в министерстве.

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