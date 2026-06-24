Сюжет про учителя физкультуры из Пскова вышел на НТВ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства образования Псковской области.

Посвятили его учителю физической культуры гимназии №28 Илье Федорову.

Съемочная команда программы «Утро. Самое лучшее» приехала в Псков, побывала на уроке физкультуры в образовательном учреждении и пообщалась с педагогом.

«Какими качествами должен обладать учитель физкультуры, что больше всего нравится в работе с детьми и какие цели поставил перед собой Илья Федоров? Об этом и не только – в программе «Утро. Самое лучшее» – отметили в министерстве.