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Общество

Военному комиссариату Псковской области передали три автомобиля

24 июня 2026 года, 10:41

Военному комиссариату Псковской области передали три автомобиля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта по Псковской области Виктор Остренко.

Военному комиссариату Псковской области передали три автомобиля

Фото: скрин видео со страницы Виктора Остренко в ВК

По его словам, транспортные средства передал в военкомат «Народный фронт» совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Ранее автомобили использовались сотрудниками ведомства для служебных задач. Машины, как отметил Виктор Остренко, находятся в исправном состоянии, ранее они регулярно проходили обслуживание, а сейчас готовы к дальнейшей работе.

Свои задачи автомобили теперь продолжат выполнять в интересах бойцов и их семей.

«Функции военных комиссариатов, помимо призывной и учётной деятельности, подразумевают активную разъездную работу. Сотрудники посещают родственников погибших военнослужащих, участвуют в поиске родственников пропавших без вести, а также обеспечивают выполнение задач по комплектованию подразделений специальной военной операции», – уточнил руководитель псковского исполкома.

Машины помогут оперативно решать задачи, от которых зависят судьбы людей.

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