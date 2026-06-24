Стали известны подробности реконструкции аэропорта Пскова

Стали известны подробности масштабной реконструкции Международного аэропорта Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в Главгосэкспертизе России.

В рамках проекта планируют расширить перрон и обновить инфраструктуру гражданского сектора аэропортового комплекса. После работ на перроне будет два места стоянки для среднемагистральных самолетов и три – для ближнемагистральных.

«На рулежной дорожке РД-В, длина которой составляет чуть более 500 м, а ширина 17 м, создадут новое искусственное покрытие», – поделились в Главгосэкспертизе РФ.

По словам главного эксперта проекта Аллы Клюевой, особое внимание в рамках проекта уделят системам безопасности и инфраструктуре гражданского сектора. «Продумано все – от комплекса противообледенительной обработки воздушных судов до нового светосигнального оборудования на рулежной дорожке», – заявила она.

В ходе реконструкции построят очистные сооружения поверхностного стока, ряд трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроснабжение проектируемых потребителей аэропортового комплекса и иные сооружения, а также здание КПП.

Застройщиком выступает Управление автомобильных дорог Псковской области, а генеральным проектировщиком – Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект».

Проект реконструкции аэропорта уже одобрен Главгосэкспертизой России.