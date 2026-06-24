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Общество

30 территорий благоустроят в Псковской области в рамках проекта ФКГС

24 июня 2026 года, 10:08

30 общественных пространств Псковской области стали победителями Всероссийского голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Их обновят уже в 2027 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

30 территорий благоустроят в Псковской области в рамках проекта ФКГС

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Свое мнение о том, какие территории нужно преобразовать, выразили порядка 88,5 тысяч жителей Псковской области. Сбор голосов активно координировали свыше 800 волонтеров. При помощи добровольцев собрали порядка 61,7 тысячи голосов.

Участие во всероссийском голосовании приняли все 26 муниципалитетов Псковской области, которые включили в него 113 общественных территорий для отбора.

30 территорий благоустроят в Псковской области в рамках проекта ФКГС

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Победителями стали 30 пространств. Уже в 2027 году на отобранных территориях планируется установить современное уличное освещение, обустроить пешеходные зоны и тротуары, обустроить спортивные и детские площадки, смонтировать малые архитектурные формы (арт-объекты, скамейки с урнами), а также создать зоны для отдыха и места проведения различных массовых мероприятий.

В Пскове будут благоустроены сквер между улицами Технической и Чудской, Прибрежным проездом, пространство между «Гулливером» и корпусом №1 Псковского педагогического комплекса, территории между домами в микрорайоне «Запсковье» около детского сада № 40 «Ручеек» и между домами на улице Яна Фабрициуса.

30 территорий благоустроят в Псковской области в рамках проекта ФКГС

Фото пресс-службы правительства Псковской области

В Великих Луках в 2027 году появится еще одно место, где горожане смогут проводить свободное время на свежем воздухе. У дома №56 на улице Ставского установят скамейки с урнами, игровые элементы, а также обустроят пешеходные дорожки.

Ознакомиться со списком победителей можно по ссылке.

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