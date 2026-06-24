30 территорий благоустроят в Псковской области в рамках проекта ФКГС

30 общественных пространств Псковской области стали победителями Всероссийского голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Их обновят уже в 2027 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Свое мнение о том, какие территории нужно преобразовать, выразили порядка 88,5 тысяч жителей Псковской области. Сбор голосов активно координировали свыше 800 волонтеров. При помощи добровольцев собрали порядка 61,7 тысячи голосов. Участие во всероссийском голосовании приняли все 26 муниципалитетов Псковской области, которые включили в него 113 общественных территорий для отбора.



Победителями стали 30 пространств. Уже в 2027 году на отобранных территориях планируется установить современное уличное освещение, обустроить пешеходные зоны и тротуары, обустроить спортивные и детские площадки, смонтировать малые архитектурные формы (арт-объекты, скамейки с урнами), а также создать зоны для отдыха и места проведения различных массовых мероприятий. В Пскове будут благоустроены сквер между улицами Технической и Чудской, Прибрежным проездом, пространство между «Гулливером» и корпусом №1 Псковского педагогического комплекса, территории между домами в микрорайоне «Запсковье» около детского сада № 40 «Ручеек» и между домами на улице Яна Фабрициуса.