Фестиваль сап-серфинга «Псков САП Фест» состоится в Пскове 26 июля

Фестиваль сап-серфинга «Псков САП Фест» проведут на реках Великая и Пскова в Пскове ко Дню города. Состоится он в воскресенье, 26 июля. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.



Колонна, по его словам, будет стартовать у дома №4 по улице Георгиевской. Далее маршрут пролегает через акваторию реки Великой, устье и русло реки Псковы, а также пешеходный мост в парке Строителей. Финиш – у дома №4 по улице Георгиевской. Борис Елкин отметил, что продолжительность заплыва составит порядка 1,5 часов.



Традиционно в рамках фестиваля пройдут фотоконкурс и конкурс костюмов. Победители получат новые сап-борды. Глава Пскова напомнил, что мероприятие не является соревнованием. Главные требования к участникам – наличие страховочного троса (лиша), который крепится к ноге, и спасательного жилета. Возраст – от 18 лет.