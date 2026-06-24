Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Фестиваль сап-серфинга «Псков САП Фест» состоится в Пскове 26 июля

24 июня 2026 года, 09:45

Фестиваль сап-серфинга «Псков САП Фест» проведут на реках Великая и Пскова в Пскове ко Дню города. Состоится он в воскресенье, 26 июля. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

Фестиваль сап-серфинга «Псков САП Фест» состоится в Пскове 26 июля

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Колонна, по его словам, будет стартовать у дома №4 по улице Георгиевской. Далее маршрут пролегает через акваторию реки Великой, устье и русло реки Псковы, а также пешеходный мост в парке Строителей. Финиш – у дома №4 по улице Георгиевской.

Борис Елкин отметил, что продолжительность заплыва составит порядка 1,5 часов.

Фестиваль сап-серфинга «Псков САП Фест» состоится в Пскове 26 июля

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Традиционно в рамках фестиваля пройдут фотоконкурс и конкурс костюмов. Победители получат новые сап-борды. Глава Пскова напомнил, что мероприятие не является соревнованием. Главные требования к участникам – наличие страховочного троса (лиша), который крепится к ноге, и спасательного жилета. Возраст – от 18 лет.

Фестиваль сап-серфинга «Псков САП Фест» состоится в Пскове 26 июля

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Регистрация: https://reg.o-time.ru/race/26468. «Скорее регистрируйтесь, первые сто участников получат сап-доски напрокат без оплаты!» – уточнил градоначальник.

Ознакомиться с подробной информацией и положением можно здесь.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами