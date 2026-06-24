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Общество

«Псковский выпускной – 2026» пройдет в Зеленом театре Пскова 1 июля

24 июня 2026 года, 09:21

«Псковский выпускной – 2026» пройдет в Зеленом театре Пскова 1 июля. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и регионального министра образования Александра Сорокина.

«Псковский выпускной – 2026» пройдет в Зеленом театре Пскова 1 июля

Фото: Андрей Степанов

Как сообщил глава региона в своем канале в МАХ, региональный праздник для выпускников пройдет на площадке Зеленого театра с 15:00 до 18:00 1 июля.

Михаил Ведерников отметил, что в программе – официальная часть, в рамках которой состоится торжественное вручение благодарственных писем правительства Псковской области выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, и музыкальные выступления.

Губернатор напомнил, что в этом году школы региона заканчивают 2 607 ребят.

«Уверен, что для наших выпускников этот день станет ярким и запоминающимся событием. Всех ждём!» – пригласил всех выпускников глава региона.

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