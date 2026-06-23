Бюджет Пскова вырастет на 87,8 млн рублей

На 87,8 млн рублей вырастет бюджет Пскова. Вопрос об изменении в бюджете рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании профильного комитета сегодня, 23 июня. Общий прирост сформировали за счет дополнительных налоговых поступлений и безвозмездных перечислений из регионального бюджета, пишет ПАИ.

Эти средства уже распределили по объектам и нуждам. Более 53 млн рублей направят на дорожное хозяйства. Финансирование направят на приведение в порядок грунтовой дороги на улице Трояновского и нанесение дорожной разметки. Средства в том числе пойдут на ремонт дворовых проездов и содержание городских магистралей.

9 млн рублей направят на разработку проектно-сметной документации для реконструкции спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс».

Еще 7,5 млн рублей выделят на закупку квартир для граждан, которые переезжают из аварийного и непригодного для проживания жилого фонда. 6 млн рублей пойдут на благоустройство. Деньги направят на замену тротуарной плитки у памятного знака в сквере Пограничников, устройство тротуара к дому №43 на Ижорского Батальона, ремонт проезжей части на улице Ленина, 15 и покрытия арки на улице Пушкина, 1.

Учреждения образования Пскова дополнительно получат свыше 4,2 млн рублей. В Многопрофильном правовом лицее №8 отремонтируют потолок спортивного зала, в лицее №4 – систему горячего водоснабжения. В школе №18 капитально отремонтируют грузовой лифт, в школе №17 заменят оконные блоки, в лицее «Развитие» проведут капитальный ремонт туалета и замену окна, в социально-экономический лицей №21 приобретут холодильное оборудование. В школе №47 обновят систему отопления, в школе №23 заменят жалюзи, в школе №11 заменят двери и напольное покрытие, в школе №2 установят жалюзи. Также обустроят тротуар у детского сада «Искорка».

По словам депутатов, все изменения направлены на решение насущных проблем Пскова – от комфорта во дворах и безопасности на дорогах до модернизации образовательной и спортивной инфраструктуры. Окончательное утверждение правок состоится на июньской сессии Псковской городской Думы.