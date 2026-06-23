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Общество

Премьера инклюзивного спектакля «КСМС» прошла в Пскове

23 июня 2026 года, 17:52

Премьера инклюзивного спектакля «КСМС» прошла в Псковской областной филармонии, сообщили «Псковской правде» в министерстве соцзащиты региона.

Премьера инклюзивного спектакля «КСМС» прошла в Пскове

Фото министерства социальной защиты Псковской области

Спектакль подготовили артисты с разным жизненным и творческим опытом – представители Производственно-интеграционных мастерских, центра современной хореографии ART COMPANY by Stage и студенты театрального отделения Псковского областного колледжа искусств. Зрители смогли увидеть историю о космическом путешествии и поиске человечности. Постановка, в частности, стала итогом девяти месяцев работы в рамках социального проекта «Встречное движение».

Реализуется он при поддержке Фонда президентских грантов. Главная цель проекта «Встречное движение» – социально-культурная интеграция людей с различными физическими и ментальными особенностями через совместное творчество.

Премьера инклюзивного спектакля «КСМС» прошла в Пскове

Фото министерства социальной защиты Псковской области

Весь учебный год ребята регулярно занимались под руководством специалистов и преподавателей. За это время организовали мастер-классы, экскурсии, концерты.

Премьера спектакля «КСМС», как уточнили в министерстве, стала финальным этапом проекта, объединив на одной сцене людей разных возможностей и возрастов.

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