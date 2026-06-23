Спортивный праздник пройдет в Пскове в Международный день борьбы с злоупотреблением наркотиков

Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в пятницу, 26 июня. Начало мероприятия – в 10:00, сообщили «Псковской правде» в УМВД России по Псковской области.
Фото УМВД России по Псковской области
Принять участие в празднике приглашают всех желающих. В программе – турнир по Just Dance, соревнования по фиджитал – футболу и интеллектуальная викторина.
Мероприятие пройдет при поддержке правительства Псковской области, Псковского областного совета профсоюзов, ПсковГУ и реготделения «Движения Первых».
Организаторы – УМВД России по Псковской области, региональное министерство спорта, министерство молодежной политики Псковской области, Федерация фиджитал-спорта и ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства».