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Общество

Спортивный праздник пройдет в Пскове в Международный день борьбы с злоупотреблением наркотиков

23 июня 2026 года, 17:35

Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в пятницу, 26 июня. Начало мероприятия – в 10:00, сообщили «Псковской правде» в УМВД России по Псковской области.

Спортивный праздник пройдет в Пскове в Международный день борьбы с злоупотреблением наркотиков

Фото УМВД России по Псковской области

Принять участие в празднике приглашают всех желающих. В программе – турнир по Just Dance, соревнования по фиджитал – футболу и интеллектуальная викторина.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Псковской области, Псковского областного совета профсоюзов, ПсковГУ и реготделения «Движения Первых».

Организаторы – УМВД России по Псковской области, региональное министерство спорта, министерство молодежной политики Псковской области, Федерация фиджитал-спорта и ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства».

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