Спортивный праздник пройдет в Пскове в Международный день борьбы с злоупотреблением наркотиков

Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в пятницу, 26 июня. Начало мероприятия – в 10:00, сообщили «Псковской правде» в УМВД России по Псковской области.