Курсанты из Пскова стали призерами всероссийских соревнований

Курсанты филиала центра «ВОИН» Псковской области представили регион на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди детских и подростковых команд, сообщили «Псковской правде» в правительстве региона.

Участие в состязаниях приняли 60 курсантов из 12 регионов России, в том числе и Псковской области. Им предстояло проявить себя в ряде дисциплин: работе в составе снайперской пары, высокоточной стрельбе из пневматической винтовки, тактической медицине, военно-спортивной игре «Орибол», а также управлении FPV-дронами.