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Общество

Курсанты из Пскова стали призерами всероссийских соревнований

23 июня 2026 года, 17:17

Курсанты филиала центра «ВОИН» Псковской области представили регион на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди детских и подростковых команд, сообщили «Псковской правде» в правительстве региона.

Курсанты из Пскова стали призерами всероссийских соревнований

Фото правительства Псковской области

Участие в состязаниях приняли 60 курсантов из 12 регионов России, в том числе и Псковской области. Им предстояло проявить себя в ряде дисциплин: работе в составе снайперской пары, высокоточной стрельбе из пневматической винтовки, тактической медицине, военно-спортивной игре «Орибол», а также управлении FPV-дронами.

Курсанты из Пскова стали призерами всероссийских соревнований

Фото правительства Псковской области

Псковские курсанты выступили успешно. Иван Калиц взял золото в дисциплине «Виртуальное управление FPV-дроном». Виктория Мольгавко и Анастасия Алексеева заняли второе место в дисциплине «Боевая высокоточная стрельба» в классе пневматических винтовок среди снайперских пар. Бронзовая медаль у Мирославы Вострокнутовой. Призером псковичка стала в дисциплине «Тактическая медицина».

Курсанты из Пскова стали призерами всероссийских соревнований

Фото правительства Псковской области

Организаторами соревнований выступили Главное управление боевой подготовки Вооруженных Сил РФ, Федерация боевого снайпинга России и Центр «ВОИН».

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