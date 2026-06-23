Почти 1,3 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

На прошлой неделе, с 15 по 21 июля, в Псковской области зафиксировали 1 295 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из которых 57,1% - дети до 14 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзоре.
На прошлой неделе, с 15 по 21 июля, в Псковской области зафиксировали 1 295 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из которых 57,1% - дети до 14 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзоре.
В Пскове зарегистрировали 561 случай ОРВИ, что составляет 43,3% от всех по региону.
«В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии», – подчеркнули в региональном ведомстве.
За указанный период медики также зарегистрировали 32 случая заболевания острыми кишечными инфекциями. Это на 53,2% ниже среднего многолетнего показателя.