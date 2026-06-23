Почти 1,3 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

На прошлой неделе, с 15 по 21 июля, в Псковской области зафиксировали 1 295 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из которых 57,1% - дети до 14 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзоре.