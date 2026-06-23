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Общество / Здоровье

Почти 1,3 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

23 июня 2026 года, 16:38

На прошлой неделе, с 15 по 21 июля, в Псковской области зафиксировали 1 295 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из которых 57,1% - дети до 14 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзоре.

Почти 1,3 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

Фото Андрея Степанова

В Пскове зарегистрировали 561 случай ОРВИ, что составляет 43,3% от всех по региону.

«В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии», – подчеркнули в региональном ведомстве.

За указанный период медики также зарегистрировали 32 случая заболевания острыми кишечными инфекциями. Это на 53,2% ниже среднего многолетнего показателя.

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