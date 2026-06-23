Стала известна программа фестиваля «Движение улиц» в Пскове

Мероприятие пройдет в сквере имени Александра Невского в Пскове 27 июня.

Основой фестиваля вновь станут соревнования по скейтбордингу, самокату, фиджиталу, ВМХ, баскетболу 3х3 и настольному теннису. При этом особое внимание в перерывах между заездами будет сосредоточено на альтернативных активностях.

В программе, по словам организаторов, различные мастер-классы.

Участники и зрители попробуют свои силы в изготовлении фигурок-заборов, создании граффити-росписи и сборке обвесов. Отдельно организаторы выделили серию занятий по росписи магнитов маркерами. Параллельно с этим запланированы и мастер-классы по уличным шахматам, а также фитнес-тренировка.

Для посетителей фестиваля «Движение улиц» в том числе будут открыты граффити-зона, тематические фотозоны и интерактивные точки от партнеров. Ярким дополнением к атмосфере праздника станут показательные выступления приглашенных гостей из Санкт-Петербурга и Москвы по направлениям «ВМХ», «самокат» и брейкинг-баттлы. Площадка автозвука также будет представлена.