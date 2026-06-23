Стала известна программа фестиваля «Движение улиц» в Пскове

Опубликована полная программа фестиваля уличных видов спорта «Движение улиц». Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Опубликована полная программа фестиваля уличных видов спорта «Движение улиц». Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Мероприятие пройдет в сквере имени Александра Невского в Пскове 27 июня.
Основой фестиваля вновь станут соревнования по скейтбордингу, самокату, фиджиталу, ВМХ, баскетболу 3х3 и настольному теннису. При этом особое внимание в перерывах между заездами будет сосредоточено на альтернативных активностях.
В программе, по словам организаторов, различные мастер-классы.
Участники и зрители попробуют свои силы в изготовлении фигурок-заборов, создании граффити-росписи и сборке обвесов. Отдельно организаторы выделили серию занятий по росписи магнитов маркерами. Параллельно с этим запланированы и мастер-классы по уличным шахматам, а также фитнес-тренировка.
Для посетителей фестиваля «Движение улиц» в том числе будут открыты граффити-зона, тематические фотозоны и интерактивные точки от партнеров. Ярким дополнением к атмосфере праздника станут показательные выступления приглашенных гостей из Санкт-Петербурга и Москвы по направлениям «ВМХ», «самокат» и брейкинг-баттлы. Площадка автозвука также будет представлена.
«Мы хотели, чтобы «Движение улиц» стало праздником для всех, независимо от увлечений. Даже если вы никогда не занимались спортом, вам точно найдётся чем заняться: можно попробовать себя в творчестве, научиться чему-то новому или просто хорошо провести время с друзьями и семьёй. Мы ждём каждого», – отметила организатор фестиваля уличных видов спорта «Движение улиц» Мария Каменская.
Посетить интерактивные площадки можно будет в период с 12:00 до 20:00.
Вход на фестиваль «Движение улиц» и на все мастер-классы бесплатный.
Мероприятие проводится при поддержке Росмолодёжи в рамках программы «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодёжь и дети».