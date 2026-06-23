В Острове росгвардейцы нашли потерявшегося семилетнего мальчика. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Информация о пропаже ребенка поступила росгвардейцам около 09:30 23 июня. Семилетний мальчик потерялся во время прогулки в районе улицы 25 Октября.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись в район предполагаемого местонахождения ребенка, а после чего организовали там поисковые мероприятия.

Обнаружить мальчика росгвардейцам удалось в Парке Победы. Правоохранители передали найденного ребенка матери, а после вернулись на маршрут патрулирования.