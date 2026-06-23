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Общество

Как обезопасить дом для ребенка, напомнили псковичам в МЧС

23 июня 2026 года, 12:44

Как обезопасить дом для ребенка, напомнили жителям Псковской области в региональном ГУ МЧС России. Об этом «Псковской правде» сообщили в ведомстве.

Как обезопасить дом для ребенка, напомнили псковичам в МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Как обезопасить дом для ребенка, напомнили псковичам в МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Как обезопасить дом для ребенка, напомнили псковичам в МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Как обезопасить дом для ребенка, напомнили псковичам в МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Как обезопасить дом для ребенка, напомнили псковичам в МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Как обезопасить дом для ребенка, напомнили псковичам в МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Летом дети часто предоставлены сами себе, в связи с чем родителям важно сделать домашнюю обстановку максимально безопасной. Для минимизации рисков нужно убедиться, что замок на входной двери исправен и легко приводится в действие.

С ребенком необходимо проговорить базовые правила противопожарной безопасности и алгоритм действий в случае возгорания. Требуется четко ему объяснить, что незнакомцам не нужно открывать дверь. Лучше к ней вообще не приближаться, если кто-то постучал или позвонил. При телефонном разговоре с неизвестными нельзя называть свое имя и адрес. Также не нужно сообщать, что родителей рядом нет.

Сотрудники МЧС России в том числе посоветовали родителям убрать из зоны досягаемости все потенциально опасные предметы: лекарства, препараты бытовой химии, зажигалки и спички. Ребенка нужно научить обращаться с той бытовой техникой, которая поможет ему понадобиться. Также следует поместить на видное место номера телефонов вызова экстренных служб, ближайших родственников.

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