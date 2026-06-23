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Общество

Уведомления о плановых отключениях воды появились в «Госуслуги Дом»

23 июня 2026 года, 12:40

Уведомления о плановых отключениях воды появились в «Госуслуги Дом». Об этом сообщается в группе мобильного приложения в социальной сети «ВКонтакте».

Уведомления о плановых отключениях воды появились в «Госуслуги Дом»

Фото из группы «Госуслуги Дом» в «ВКонтакте»

Найти информацию о предстоящих отключениях горячего водоснабжения можно на главном экране приложения «Госуслуги Дом». Уведомление появится там в том случае, если управляющая организация соответствующие данные в систему.

Своевременное оповещение позволит гражданам не искать объявления на подъездах жилых домов и не уточнять сроки отключений в управляющей организации.

Также это позволит снизить нагрузку на аварийные службы, поскольку вопросы о причинах отключения автоматически отпадут. «Удобство для жильцов – вся важная информация о доме доступна в одном приложении», – подчеркнули в приложении.

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