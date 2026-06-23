112 советских воинов перезахоронили на мемориале Ступинская высота в Великолукском районе. Об этом глава округа муниципалитета Алексей Кузьмин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году участие в поисковых работах в Великолукском районе, как отметил Алексей Кузьмин, принимали отряды из Санкт-Петербурга, Каменки, Верхней Салды, Первоуральска, Перми, Пензы и Тюмени, а также псковские отряды из Усвят, Невеля, Куньи и самого муниципалитета. «Благодаря их самоотверженному труду, из 112 найденных останков удалось установить имена семерых бойцов», – подчеркнул он.

Глава Великолукского округа уточнил, что в рамках церемонии перезахоронения, которая прошла на мемориале Ступинская высота, герои, павшие в борьбе с фашизмом, с воинскими почестями были преданы земле.

«Подвиг героев, отдавших свои жизни за Родину, навсегда останется в наших сердцах. Это наша священная память, которая никогда не угаснет. Мы помним и чтим каждого» – добавил Алексей Кузьмин и поблагодарил поисковиков за работу.