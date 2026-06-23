75-летний учитель из Пскова написала ЕГЭ по химии

75-летний учитель из Пскова Екатерина Михолап написала ЕГЭ по химии. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве образования Псковской области.

Вчера, 22 июня, на территории Псковской области прошел дополнительный день сдачи Единого государственного экзамена. В общей сложности испытание сдали 187 человек. В их числе оказалась и 75-летний учитель по химии Екатерина Михолап.

«В этом году я отмечаю сразу два юбилея: свои 75 лет и 50 лет свадьбы. Поэтому решила сделать себе подарок и сдать ЕГЭ! Я сдавала экзамены только в школе и университете, а ЕГЭ никогда не сдавала. Хотелось узнать, как он проходит и буду ли я волноваться», – поделилась псковский педагог.

Муж Екатерины – военнослужащий. За годы совместной жизни семья сменила не один город. Когда же дети выросли, то предложили родителям переехать в Псков.

Так семья оказалась на Псковской земле. Сейчас Екатерина Михолап работает репетитором. Задания на ЕГЭ, по её словам, полностью оправдали ожидания и соответствовали школьному курса. Результаты станут известны не позднее 3 июля.