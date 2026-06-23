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Общество

Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют для транспорта с 6 июля

23 июня 2026 года, 12:13

Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют для транспорта с 6 июля. Об этом следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют для транспорта с 6 июля

Фото редакции

Согласно документу, с 6 по 12 июля для транспортных средств будет закрыт участок улицы Кузнецкой от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта.

В это время там будет идти ремонт инженерных сетей теплоснабжения.

Для объезда определены улицы Спортивная, Гражданская и Яна Фабрициуса.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения, соблюдением технологического процесса и обеспечением техники безопасности.

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