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Общество

До 250 тысяч рублей смогут получить СОНКО Пскова на реализацию проектов

23 июня 2026 года, 12:06

22 июня в Пскове стартовал прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социальных проектов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

До 250 тысяч рублей смогут получить СОНКО Пскова на реализацию проектов

Фото пресс-службы администрации Пскова

Максимальный размер поддержки из городского бюджета составил 250 тысяч рублей.

Получить субсидию могут СОНКО, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Пскове. Для заявки доступно одно из десяти направлений.

«Конкурсные процедуры осуществляются в электронном виде на Портале предоставления мер финансовой поддержки», – отметили в администрации Пскова.

Ознакомиться с подробной информацией о порядке проведения конкурса, требованиях к участникам конкурса, а также с документаций по отбору можно на сайте.

Заявку можно подать до 23:59 21 июля. «Контактные телефоны: 29-10-70, 29-10-67, почта: oppr@pskovadmin.ru», – подчеркнули в администрации Пскова.

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