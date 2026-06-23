До 250 тысяч рублей смогут получить СОНКО Пскова на реализацию проектов

22 июня в Пскове стартовал прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социальных проектов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Максимальный размер поддержки из городского бюджета составил 250 тысяч рублей.

Получить субсидию могут СОНКО, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Пскове. Для заявки доступно одно из десяти направлений.

«Конкурсные процедуры осуществляются в электронном виде на Портале предоставления мер финансовой поддержки», – отметили в администрации Пскова.

Ознакомиться с подробной информацией о порядке проведения конкурса, требованиях к участникам конкурса, а также с документаций по отбору можно на сайте.

Заявку можно подать до 23:59 21 июля. «Контактные телефоны: 29-10-70, 29-10-67, почта: oppr@pskovadmin.ru», – подчеркнули в администрации Пскова.