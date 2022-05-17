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Общество / Здоровье

45 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Псковской области за сутки

17 мая 2022 года, 14:36

За минувшие сутки, 16 мая, в Псковской области коронавирус подтвердился у 45 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 34 тыс. 815) заболели 14 человек, в Себежском (всего 2 тыс. 796) районе – семь, в Псковском (всего 8 тыс. 798) – шесть, в Невельском (всего 5 тыс. 8) – четыре. По два новых случая диагностировали в Опочецком (всего 3 тыс. 377), в Островском (всего 5 тыс. 253), в Пыталовском (всего 1 тыс. 462), в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 859) и Печорском (всего 2 тыс. 510) районах. В Порховском (всего 3 тыс. 917), Пустошкинском (всего 1 тыс. 364), Великие Луки (всего 16 тыс. 854), Дедовичском (всего 2 тыс. 846) районах заразились по одному человеку.

За время пандемии коронавирус фиксировали у 110 тыс. 207 жителей области.

Выздоровели 107 тыс. 957, в том числе 27 – за вчера. Скончались 1 тыс. 838, в том числе два – за минувшие сутки.

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