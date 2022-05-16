Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Пскове

Мотоциклист пострадал в результате столкновения с LADA Largus в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

ДТП произошло напротив строительного рынка на улице Алмазной, №1.

По имеющейся информации, 47-летний мужчина за рулем LADA Largus совершал разворот на проезжей части. 22-летний мотоциклист Kawasaki не успел среагировать на манёвр и въехал в бок машины.

В результате водитель мотоцикла получил травмы. Мужчине оказывалась медпомощь на месте, также решался вопрос о госпитализации.

На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы и скорая помощь, сотрудники ДПС. Обстоятельства случившегося выясняются.