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Происшествия / ДТП

Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Пскове

16 мая 2022 года, 15:33

Мотоциклист пострадал в результате столкновения с LADA Largus в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Пскове

Фото: Телеграм-канал ПАИ Псковская сводка

ДТП произошло напротив строительного рынка на улице Алмазной, №1.

По имеющейся информации, 47-летний мужчина за рулем LADA Largus совершал разворот на проезжей части. 22-летний мотоциклист Kawasaki не успел среагировать на манёвр и въехал в бок машины.

В результате водитель мотоцикла получил травмы. Мужчине оказывалась медпомощь на месте, также решался вопрос о госпитализации.

На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы и скорая помощь, сотрудники ДПС. Обстоятельства случившегося выясняются.

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