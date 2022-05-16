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Происшествия / ДТП

Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю

16 мая 2022 года, 11:40

С 9 по 15 мая в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени тяжести получили 15 человек, трое скончались. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД УМВД России.

Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю

Фото из Телеграм-канала «ПАИ Псковская сводка»

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 12 ДТП и пресекли 1 тыс. 827 административных правонарушений. Кроме того, за данный период задержали 73 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. 15 из них были выявлены сотрудниками полиции повторно.

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