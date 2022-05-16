Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю

С 9 по 15 мая в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени тяжести получили 15 человек, трое скончались. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД УМВД России.

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 12 ДТП и пресекли 1 тыс. 827 административных правонарушений. Кроме того, за данный период задержали 73 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. 15 из них были выявлены сотрудниками полиции повторно.