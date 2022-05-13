Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Водитель автомобиля Ford пострадал в ДТП с участием рейсового автобуса в Псковском районе

13 мая 2022 года, 11:32

В результате столкновения автомобиля Ford с автобусом Псков – Крипецкое, пострадал водитель иномарки. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Водитель автомобиля Ford пострадал в ДТП с участием рейсового автобуса в Псковском районе

Фото: ПАИ

ДТП произошло 13 мая около 10:00 на 278-м километре трассы Псков – Санкт-Петербург.

Водителя Ford госпитализировали в медицинское учреждение. Люди, находившиеся в автобусе, не пострадали.

Спасатели отключили аккумулятор в машине. Также на месте работали сотрудники ДПС. Обстоятельства выясняются.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Против клещей в Пскове обработают 113 га зелёных зон
15-16 мая в Пскове отключат отопление
Транспортные полицейские поймали браконьеров, незаконно ловивших рыбу в Псковской области
Новый сорт хрена вывели в Псковской области
До +19 градусов прогреется воздух в Псковской области 13 мая
Открытые соревнования по гребному спорту пройдут в Пскове
Участок дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров» в Палкинском районе отремонтируют по нацпроекту
С начала года цена аренды домов в Псковской области снизилась на 24,1%
Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Псковской области 13 мая

Комментарии

Авторизация
No comments
В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя

Происшествия / ЧП
8 марта 22:52

В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя
Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Происшествия / ДТП
19 января 10:13

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?