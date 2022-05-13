Водитель автомобиля Ford пострадал в ДТП с участием рейсового автобуса в Псковском районе

В результате столкновения автомобиля Ford с автобусом Псков – Крипецкое, пострадал водитель иномарки. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

ДТП произошло 13 мая около 10:00 на 278-м километре трассы Псков – Санкт-Петербург.

Водителя Ford госпитализировали в медицинское учреждение. Люди, находившиеся в автобусе, не пострадали.

Спасатели отключили аккумулятор в машине. Также на месте работали сотрудники ДПС. Обстоятельства выясняются.