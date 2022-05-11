Четыре человека пострадали при столкновении мопеда и мотоцикла в Новосокольническом районе

9 мая в 22:00 в Новосокольническом районе в деревне Руново столкнулись мопед и мотоцикл. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

19-летний водитель мопеда выехал на встречную полосу на закругленном участке дороги и столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два водителя и два пассажира. Пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести увезли в Великолукскую больницу.

На месте случившегося работали все службы.