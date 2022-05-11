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Происшествия / ДТП

Четыре человека пострадали при столкновении мопеда и мотоцикла в Новосокольническом районе

11 мая 2022 года, 12:39

9 мая в 22:00 в Новосокольническом районе в деревне Руново столкнулись мопед и мотоцикл. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Четыре человека пострадали при столкновении мопеда и мотоцикла в Новосокольническом районе

Фото: ПАИ

19-летний водитель мопеда выехал на встречную полосу на закругленном участке дороги и столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два водителя и два пассажира. Пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести увезли в Великолукскую больницу.

На месте случившегося работали все службы.

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