Пассажир квадрацикла пострадал в ДТП с пьяным водителем в Бежаницком районе

В Бежаницком районе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя квадрацикла. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на МО МВД России «Бежаницкий».

По имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в селе Кудеверь, перевозил пассажиров. Водитель резко затормозил на улице Пушкинской около дома №8, в результате чего пассажиры упали на проезжую часть.

В итоге один из них пострадал и был госпитализирован в больницу Великих Лук. Сообщается, что, когда мужчину отправляли в медучреждение, он был без сознания.