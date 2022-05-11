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Происшествия / ДТП

Пассажир квадрацикла пострадал в ДТП с пьяным водителем в Бежаницком районе

11 мая 2022 года, 08:23

В Бежаницком районе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя квадрацикла. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на МО МВД России «Бежаницкий».

Пассажир квадрацикла пострадал в ДТП с пьяным водителем в Бежаницком районе

Фото: ГИБДД

По имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в селе Кудеверь, перевозил пассажиров. Водитель резко затормозил на улице Пушкинской около дома №8, в результате чего пассажиры упали на проезжую часть.

В итоге один из них пострадал и был госпитализирован в больницу Великих Лук. Сообщается, что, когда мужчину отправляли в медучреждение, он был без сознания.

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