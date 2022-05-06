С 10 по 21 мая ограничат движение на участке Рижского проспекта в Пскове

С 10 по 21 мая в Пскове по Рижскому проспекту от улицы Западной до улицы Балтийской будет ограничено движение машин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Ограничения движения связаны с ремонтными работами на Рижском проспекте по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

С 10:00 выехать с улицы Балтийской на Рижский проспект можно будет только в сторону ТЦ «Fjord Plaza».

С 10 по 16 мая с 10:00 в обычном режиме будет осуществляться выезд с улицы Рокоссовского на Рижский проспект со стороны Коммунальной. Однако выезд с улицы Рокоссовского на Рижский проспект со стороны Гаражного проезда для машин будет закрыт.

А вот с 16 по 21 мая с 10:00 выехать с Рокоссовского на Рижский проспект со стороны Гаражного проезда можно будет в обычном режиме, в то время как выезд со стороны улицы Коммунальной для автомобилей будет ограничен.

Подрядная организация выполнит устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также на это время изменится и движение автобусов №2 и №17.