Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

С 10 по 21 мая ограничат движение на участке Рижского проспекта в Пскове

6 мая 2022 года, 17:08

С 10 по 21 мая в Пскове по Рижскому проспекту от улицы Западной до улицы Балтийской будет ограничено движение машин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Ограничения движения связаны с ремонтными работами на Рижском проспекте по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

С 10:00 выехать с улицы Балтийской на Рижский проспект можно будет только в сторону ТЦ «Fjord Plaza».

С 10 по 16 мая с 10:00 в обычном режиме будет осуществляться выезд с улицы Рокоссовского на Рижский проспект со стороны Коммунальной. Однако выезд с улицы Рокоссовского на Рижский проспект со стороны Гаражного проезда для машин будет закрыт.

А вот с 16 по 21 мая с 10:00 выехать с Рокоссовского на Рижский проспект со стороны Гаражного проезда можно будет в обычном режиме, в то время как выезд со стороны улицы Коммунальной для автомобилей будет ограничен.

Подрядная организация выполнит устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также на это время изменится и движение автобусов №2 и №17.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Администрация президента РФ предъявила новые требования к соцсетям губернаторов
Кириенко обсудил с жителями Мариуполя восстановление инфраструктуры города
С 11 по 20 мая движение по улице Коммунальной частично будет ограничено в Пскове
Партнер эстафеты «Псковской правды» поздравил псковичей с Днем Победы
Еще 40 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки
Подведены окончательные итоги эстафеты «Псковской правды»
График уборки общественных туалетов изменится в Пскове
Репортаж с «земли» и «воздуха» сделал «Первый Псковский» с эстафеты «Псковской правды»
Сюжет о Эстафете «Псковской правды» можно посмотреть на ГТРК «Псков»

Комментарии

Авторизация
No comments
Автодилеры затаились

Транспорт / Автопарк
4 марта 15:38

Автодилеры затаились

Что происходит на псковском авторынке?
Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Транспорт / Автопарк
25 февраля 17:32

Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу

Транспорт / Инфраструктура
15 февраля 17:45

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу