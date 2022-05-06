Схема движения автобусов №2 и №17 изменится в Пскове из-за ремонта Рижского проспекта

В связи с проведением дорожных работ на Рижском проспекте в Пскове изменится схема движения городских автобусов, выполняющих рейсы по маршрутам №2 и №17. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Фото Арсения Тимашова
Движение автомобилей на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в связи с проведением работ будет ограничено с 8 утра 11 мая. Из-за перекрытия дорожного участка изменится маршрут следования автобусов №2 и №17.
В частности, городской транспорт по маршруту №2 «Вокзал – Балтийская» будет следовать по улице Балтийской до кольцевого участка дороги, далее, развернувшись, через Балтийскую выезжают на улицу Коммунальную, следуют до остановки «улица Рокоссовского» и далее по основному маршруту. Остановки «Рижский проспект» (Лента) и «Рижский микрорайон» упраздняются.
Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
С 8 утра 16 мая и до окончания дорожных работ автобусы №17 «Вокзал – Рокоссовского» будут следовать по Рижскому проспекту до улицы Рокоссовского, затем поворачивать направо до улицы Коммунальной, далее налево по улицам Коммунальной и Балтийской до кольцевого участка дороги, затем, развернувшись, будут выезжать на основной маршрут. На время работ остановочный пункт «Рижский проспект» (Лента) упраздняется.