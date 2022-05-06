Схема движения автобусов №2 и №17 изменится в Пскове из-за ремонта Рижского проспекта

В связи с проведением дорожных работ на Рижском проспекте в Пскове изменится схема движения городских автобусов, выполняющих рейсы по маршрутам №2 и №17. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Движение автомобилей на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в связи с проведением работ будет ограничено с 8 утра 11 мая. Из-за перекрытия дорожного участка изменится маршрут следования автобусов №2 и №17.

В частности, городской транспорт по маршруту №2 «Вокзал – Балтийская» будет следовать по улице Балтийской до кольцевого участка дороги, далее, развернувшись, через Балтийскую выезжают на улицу Коммунальную, следуют до остановки «улица Рокоссовского» и далее по основному маршруту. Остановки «Рижский проспект» (Лента) и «Рижский микрорайон» упраздняются.