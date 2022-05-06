Двух поджигателей травы в Великолукском районе выявили при помощи системы «Лесохранитель»

Двух нарушителей, которые поджигали траву в Великолукском районе, выявили при помощи системы «Лесохранитель». Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что на территории Великолукского района в настоящее время действует противопожарный режим. По этой причине выявленным поджигателям грозит штраф в размере от трёх до шести тысяч рублей.

«Если бы огонь распространился дальше и причинил существенный ущерб, поджигатели компенсировали бы весь ущерб», – отметил Михаил Ведерников и уточнил, что штрафы за данное нарушение могут доходить до сотен тысяч рублей и даже сопровождаться уголовными делами.

Кроме того, Губернатор подчеркнул, что пал травы является опасным занятием, поскольку ветер может донести огонь до леса в считанные минуты. «Так уже было, например, этой весной в Бежаницком районе, когда к лесу подошёл фронт огня длиной 700 метров. Только оперативные и профессиональные действия наших пожарных предотвратили беду», – сообщил Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что система «Лесохранитель» в настоящее время охватывает свыше 90% территории лесного фонда Псковской области.

«Берегите лес и семейный бюджет: не нужно на Будьте аккуратны с огнём в майские праздники. Если увидите природный пожар, сообщите по бесплатному номеру лесной охраны: 8 800-100-14-84», – заключил Михаил Ведерников.