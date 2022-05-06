В Пскове в микрорайоне Любятово в результате ДТП пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в микрорайоне Любятово в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек – два в иномарке и три в ВАЗе. Их госпитализировали в медицинское учреждение. На месте аварии было организовано реверсивное движение.

Как сообщили в Телеграм-канале, на место инцидента также выезжала владелица автомобиля Mazda. Женщина оказалась сожительницей находившегося в момент аварии за рулём иномарки мужчины. Она сообщила, что тот не имел права садиться за руль, поскольку у него отсутствуют водительские права. По словам владелицы автомобиля, мужчина недавно освободился из мест заключения.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и скорой медицинской помощи, спасатели, пожарные подразделения, а также руководитель ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт и криминалисты. Подробности произошедшего выясняются.