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Происшествия / ДТП

В Пскове в микрорайоне Любятово в результате ДТП пострадали пять человек

6 мая 2022 года, 08:33

Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в микрорайоне Любятово в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В Пскове в микрорайоне Любятово в результате ДТП пострадали пять человек

Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Инцидент произошел 5 мая. Водитель автомобиль Mazda совершил столкновение с попутно следовавшим отечественным транспортным средством ВАЗ-2114.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек – два в иномарке и три в ВАЗе. Их госпитализировали в медицинское учреждение. На месте аварии было организовано реверсивное движение.

В Пскове в микрорайоне Любятово в результате ДТП пострадали пять человек

Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Как сообщили в Телеграм-канале, на место инцидента также выезжала владелица автомобиля Mazda. Женщина оказалась сожительницей находившегося в момент аварии за рулём иномарки мужчины. Она сообщила, что тот не имел права садиться за руль, поскольку у него отсутствуют водительские права. По словам владелицы автомобиля, мужчина недавно освободился из мест заключения.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и скорой медицинской помощи, спасатели, пожарные подразделения, а также руководитель ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт и криминалисты. Подробности произошедшего выясняются.

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