До 17 градусов тепла обещают синоптики в день эстафеты «Псковской правды»

5 мая, в день проведения в Пскове эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 77-летию Великой Победы» синоптики обещают теплую погоду. «Погода улучается, ожидаем, что завтра будет теплее, чем сегодня», - рассказала «Псковской правде» начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, к моменту начала спортивного праздника, к 13:30, воздух прогреется до 12 градусов. А уже к церемонии награждения, которая назначена на 16:30, потеплеет до 17 градусов.

Осадков не ожидается. Ветер будет западных направлений, но не такой интенсивный, как 4 мая.

«Теплые куртки участникам точно не понадобятся», - заключила Тала Нещадимова.

Эстафета «Псковской правды» пройдёт по набережной реки Великой. Официальная церемония открытия состоится на стадионе «Машиностроитель» в 14:00, а награждение начнётся в 16:30 у подножия Власьевской башне. Ожидается, что в традиционном забеге примут участие около 1,5 тыс. человек. Подробнее об эстафете читайте здесь >>>