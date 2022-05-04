Перед стартом

5 мая в Пскове состоится традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Накануне старта организаторы спортивного праздника провели пресс-конференцию и ответили на все главные вопросы.

Идём на рекорд

Эстафета «Псковской правды» является ровесницей Победы. «Мне кажется, что таких эстафет в России больше нет, таких, которые проводились бы со времён войны и до сегодняшнего дня. Это событие значимо не только для Пскова и нашей области, но и для России в целом», - заявил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Гаврилов. Он подчеркнул, что для него лично эстафета на призы газеты «Псковская правда» является самым главным спортивным событием года. В первый раз псковичи пробежали по улицам тогда ещё разрушенного города в 1945 году. «Эта эстафета тогда явилась символом мужества, героизма, стойкости советского народа. Она объединила всех людей-победителей», - отметил Сергей Гаврилов.



Главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев рассказал, что в 1945 году Псков был не единственным городом, где провели легкоатлетическую эстафету в честь Великой Победы, однако, сейчас эта традиция уже не поддерживается. «Я знаю, что «Калининградская правда» много лет проводила эстафету, но в начале 2000-х перестала», - поделился он. Псковскую эстафету организаторам пришлось поставить на паузу только на два пандемийных года. Тогда был опыт проведения её в онлайне. В нынешнем году спортивный праздник вновь пройдёт в привычном формате. Ожидается, что на старт выйдут порядка полутора тысяч человек. Точное количество участников будет известно уже вечером 4 мая, когда завершится регистрация команд.

Списочный состав

Первый этап регистрации участников эстафеты прошёл ещё 29 апреля. Тогда номера получили команды школ, ссузов и вузов. Для участия в смешанном забеге зарегистрировались 19 команд, на отдельную мужскую дистанцию — 19, на женскую — девять. 16 сборных готовы стартовать на маршруте для учащихся шестых классов. Однако, говорить о том, что это окончательные данные по участникам среди школьных и студенческих команд, было бы преждевременно. Как отметил директор спортивной школы олимпийского резерва «Надежда», главный судья соревнований Сергей Кравченко, только с утра 4 мая уже поступили шесть звонков по вопросу регистрации. «Традиционно в эстафете участвуют практически все школы города. Где-то года с 1972-го команды выставляет наш вуз. Когда я был преподавателем Политеха, сам участвовал в эстафете, в этом году от ПсковГУ очень много команд», - сказал он.



Тем студенческим и школьным командам, которые не прошли регистрацию и не получили номера 29 апреля, ещё не поздно это сделать сегодня, 4 мая, несмотря на то, что этот день был отведён для семейных и корпоративных сборных. Регистрация идёт в главном корпусе стадиона «Машиностроитель» и продлится до 19:00. Корпоративные команды не отстают по активности, для многих из них участие в эстафете — ежегодное событие. Уже известно, что на старт выйдут сборные Псковских тепловых сетей, Горводоканала Пскова, компании «Ростелеком», завода «Экокабель», Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, Управления Росгвардии по Псковской области, регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, областного отделения Пенсионного фонда РФ, Государственного архива Псковской области, Псковской таможни. Сергей Кравченко обратил внимание на то, что одна организация может выставить несколько команд. Единственное ограничение — каждый участник может выступать только в одном забеге. То есть пробежать один этап за одну сборную, а другой — за вторую, не получится. Кроме того, как уточнил главный судья соревнований, порядок участников команды, который указан в заявке, может не соответствовать последовательности старта. Кто и какой этап побежит из заявленных участников, должен определить руководитель команды. Главное — не забыть на регистрацию медицинскую справку с допуском к участию в эстафете.

На старт, внимание, марш

5 мая всех участников ждут на стадионе «Машиностроитель». С 13:30 начнутся сбор и построение команд на асфальтовой площадке за центральной трибуной. Найти каждой сборной своё место помогут волонтёры, к слову, сегодня они работают и на площадке регистрации. В 14:00 легкоатлеты под руководством директора спортивного центра «Юность» Александра Камезина выйдут на центральное поле стадиона «Машиностроитель». Здесь состоится официальная церемония открытия эстафеты. Её участников поприветствуют глава администрации Пскова Борис Елкин и главный редактор «Псковской правды». Флаг в честь открытия соревнований поднимет именитая псковская спортсменка Наталья Спиридонова. Гостем церемонии станет спортивный центр «Бригантина». Его воспитанники представят хореографическую композицию. После того, как официальная часть завершится, всем участникам нужно подойти к судьям, которые будут отвечать за каждый из этапов. Все они будут стоять с табличками, где указан номер маршрута и номер этапа.

Затем семейные команды останутся на стадионе, где и продолжен маршрут для них, остальные же через площадь Победы отправятся на набережную реки Великой — каждый к своей точке старта. Подробно с маршрутами можно ознакомиться в Положении о проведении эстафеты >>> Самыми первыми будут стартовать семейные сборные — в 14:30. В 15:30 на старт выйдут школьники, лицеисты и студенты, которые выступают в смешанных (мужчины+женщины) командах, в 15:40 — мужские команды вузов и ссузов, в 15:50 — женские студенческие команды. В 16:00 эстафета начнётся для шестиклассников, а в 16:15 — для корпоративных сборных. На финише, который для всех участников будет у инсталляции «Россия начинается здесь», ход соревнований будет комментировать известный псковский спортсмен и комментатор Александр Кузьмин. Как пояснил Сергей Кравченко, победителей будут определять по минимальному времени, затраченному на преодоление дистанции. Другими словами, всё решит секундомер. Церемония награждения победителей начнётся уже в 16:30 у подножия Власьевской башни Псковского кремля. Призы, а это будут кубки, медали и грамоты, спортсменам вручит Борис Елкин.

От организаторов

Традиционно эстафета на призы газеты «Псковская правда» проходила по улицам Пскова, для чего перекрывалось движения транспорта. Но поскольку в этом году из-за дорожных работ в центре города уже и так значительно ограничено движение, то было принято решение перенести спортивный праздник на набережную реки Великой. Конечно, на время забегов её закрывать для псковичей не будут, но организаторы всё же просят горожан воздержаться от прогулок по ней с 15:30 до 16:30.