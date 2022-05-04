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Спорт / Соревнования

Завод «Экокабель» об эстафете «Псковской правды»: Сегодня важно поддерживать дух патриотизма

4 мая 2022 года, 10:40

«Сегодня, как никогда, очень важно поддерживать дух патриотизма», – прокомментировал нашему изданию участие в эстафете на призы газеты «Псковской правды» капитан команды завода «Экокабель» Андрей Кукушкин.

Завод «Экокабель» об эстафете «Псковской правды»: Сегодня важно поддерживать дух патриотизма

Он подчеркнул, что команда предприятия уже не первый год участвует в корпоративном забеге легкоатлетической эстафеты.

«Мы очень рады, что спустя 2 года мы можем снова выйти все вместе и продолжить эту старую традицию. Показать сплоченность не только своей команды, коллектива, а всего русского народа» – отметил Андрей Кукушкин и обратил внимание на важность знания истории своей страны.

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая.

Зарегистрироваться на участие в забеге можно сегодня, 4 мая, с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель».

Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022

Ознакомиться с положение эстафеты можно здесь>>>

Ответы на часто задаваемые вопросы в материале по ссылке>>>

Завод «Экокабель» об эстафете «Псковской правды»: Сегодня важно поддерживать дух патриотизма
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