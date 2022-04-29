63 команды школьников и студентов зарегистрировались на эстафету «Псковской правды»

63 команды школьников и студентов заявили об участии в эстафете «Псковской правды». Как сообщили нашей редакции в спортивной школе «Надежда», сотрудники которой занимаются регистрацией участников эстафеты, на маршрут № 1 зарегистрировались 19 команд, в том числе одна команда вуза и 18 школьных.
На маршрут № 2 (женский) заявки подали 9 команд, в том числе три команды вузов и 6 команд средних учебных заведений.
На маршруте № 2 (мужском) за победу будут бороться 19 команд, из них 5 команд вузов и 14 ссузов.
На маршрут № 3 зарегистрировано 16 команд общеобразовательных школ.
Кроме того, предварительно заявки подали 6 корпоративных команд.
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая.
Корпоративные и семейные команды могут зарегистрироваться для участия в ней 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель».
Телефон для справок: +7-960-220-07-70. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022
Ознакомиться с Положением об эстафете можно здесь>>>
Ответы на часто задаваемые вопросы в материале по ссылке>>>