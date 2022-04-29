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Спорт

63 команды школьников и студентов зарегистрировались на эстафету «Псковской правды»

29 апреля 2022 года, 18:05

63 команды школьников и студентов заявили об участии в эстафете «Псковской правды». Как сообщили нашей редакции в спортивной школе «Надежда», сотрудники которой занимаются регистрацией участников эстафеты, на маршрут № 1 зарегистрировались 19 команд, в том числе одна команда вуза и 18 школьных.

63 команды школьников и студентов зарегистрировались на эстафету «Псковской правды»

На маршрут № 2 (женский) заявки подали 9 команд, в том числе три команды вузов и 6 команд средних учебных заведений.

63 команды школьников и студентов зарегистрировались на эстафету «Псковской правды»
На маршруте № 2 (мужском) за победу будут бороться 19 команд, из них 5 команд вузов и 14 ссузов.

На маршрут № 3 зарегистрировано 16 команд общеобразовательных школ.

63 команды школьников и студентов зарегистрировались на эстафету «Псковской правды»
Кроме того, предварительно заявки подали 6 корпоративных команд.

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая.

Корпоративные и семейные команды могут зарегистрироваться для участия в ней 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель». 

Телефон для справок: +7-960-220-07-70. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022

Ознакомиться с Положением об эстафете можно здесь>>>

Ответы на часто задаваемые вопросы в материале по ссылке>>>

63 команды школьников и студентов зарегистрировались на эстафету «Псковской правды»
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