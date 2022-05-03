«С-Фитнес» об эстафете «Псковской правды»: Трасса нам по силам

«Трасса не сложная. Мы хоть и не бегуны, но думаю, нам она по силам», - прокомментировала участие команды «С-Фитнес» в эстафете «Псковской правды» управляющая фитнес-клубом Ирина Гаевская.

По словам Ирины Гаевской, раньше сотрудники клуба не участвовали в таких соревнованиях, но в этом году решили выставить команду. «Знаю, что эстафета «Псковской правды» проводилась много лет подряд и приурочена ко Дню Победы 9 мая»,- отметила она.

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая.

Зарегистрироваться можно будет 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель». До этого дня подать заявку на участие можно в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА», подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.

Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022

Ознакомиться с положение эстафеты можно здесь>>>

Ответы на часто задаваемые вопросы в материале по ссылке>>>