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Спорт

Команда регионального отделения Пенсионного фонда считает честью участвовать в эстафете «Псковской правды»

30 апреля 2022 года, 11:40

Команда отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области считает честью участвовать в эстафете «Псковской правды». Об этом нашей редакции сообщила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова.

Команда регионального отделения Пенсионного фонда считает честью участвовать в эстафете «Псковской правды»

Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова

По ее словам, участие в эстафете поднимает чувство патриотизма, дает возможность получить  огромный эмоциональный  заряд, выразить  безграничную благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой. «С каждым годом мы отдаляется от Великой Отечественной войны, с каждым годом участников тех трагических событий становится все меньше и меньше. Но это не значит, что память о них ослабевает – люди всегда будут помнить тех, кто подарил им мир, порою ценой своей жизни», - отметила Наталья Мельникова.

Управляющий отделением ПФР подчеркнула, что «нет таких слов, которыми можно было бы в полной мере передать всю благодарность ветеранам за их подвиг, за то, что они сделали для нас, за то, что сегодня мы имеем возможность жить под мирным небом, строить планы на будущее, растить детей». «Но мы можем сохранить историческую память о том, какой ценой далась Победа нашему народу, передавать ее из поколения в поколение, чтобы больше война не пришла в наш дом», - сказала она.

В знак благодарности к живым и уже ушедшим солдатам Победы сотрудники Отделения ПФР по Псковской области традиционно принимают участие в эстафете на призы газет «Псковская правда». «Это большая честь для нас, - подчеркнула управляющий региональным отделением ПФР. - В сегодняшнее непростое время этот праздник спорта поднимает чувство патриотизма, а также дает возможность получить  огромный эмоциональный  заряд, почувствовать себя частью большой семьи псковичей, выразить  безграничную благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой».

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая.

Зарегистрироваться можно будет 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель». До этого дня подать заявку на участие можно в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА», подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.

Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022

Ознакомиться с положение эстафеты можно здесь>>>

Ответы на часто задаваемые вопросы в материале по ссылке>>>

Команда регионального отделения Пенсионного фонда считает честью участвовать в эстафете «Псковской правды»
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