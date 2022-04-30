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Спорт

«Ростелеком»: Эстафету «Псковской правды» горожане ждут как настоящий праздник

30 апреля 2022 года, 16:40

Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» вновь поддержит эстафету «Псковской правды» в качестве официального партнера и постоянного участника этого традиционного спортивного мероприятия.

«Ростелеком»: Эстафету «Псковской правды» горожане ждут как настоящий праздник

Директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Эстафета газеты «Псковская правда», приуроченная к 77-летию Великой Победы — одно из традиционных и популярных городских мероприятий, поэтому горожане ждут его как настоящий праздник», - сказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

По ее словам, поддержка любительского спорта и содействие его доступности для досуга и оздоровления населения является частью социальной политики компании. «Ростелеком» – это семейный провайдер, который предлагает целую экосистему услуг и сервисов для людей всех возрастов, поэтому мы поддержали этот забег», - отметила директор филиала.

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая.

Зарегистрироваться можно будет 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель». До этого дня подать заявку на участие можно в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА», подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.

Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022

Ознакомиться с положение эстафеты можно здесь>>>

Ответы на часто задаваемые вопросы в материале по ссылке>>>

«Ростелеком»: Эстафету «Псковской правды» горожане ждут как настоящий праздник
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