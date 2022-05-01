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Спорт / Соревнования

Татьяна Кириленок: Эстафета «Псковской правды» - это возможность выразить благодарность ветеранам

1 мая 2022 года, 11:17

Интернет-магазин «Еда в ХолоДа» поддерживает эстафету «Псковской правды» в качестве официального партнера. Об этом нашей редакции сообщила руководитель группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кириленок.

Татьяна Кириленок: Эстафета «Псковской правды» - это возможность выразить благодарность ветеранам

Руководитель группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кириленок

«Для нас эстафета на призы «Псковской правды» - это возможность выразить благодарность участникам войны, нашим ветеранам и всем, кто в той или иной степени способствовал наступлению Дня Победы», - сказала Татьяна Кириленок.

По ее словам, любое мероприятие, которое посвящено тематике Победы, стимулирует молодое поколение помнить о таких важных датах.

«Поэтому, когда «Псковская правда» предложила нам поддержать Эстафету, мы откликнулись. Тем более, это мероприятие не только памятное - оно стимулирует вести здоровый образ жизни. Здесь совпали два момента: пропаганда здорового образа жизни и дань памяти ветеранам», - отметила Татьяна Кириленок.

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая.

Зарегистрироваться можно будет 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель». До этого дня подать заявку на участие можно в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА», подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.

Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022

Ознакомиться с положение эстафеты можно здесь>>>

Ответы на часто задаваемые вопросы в материале по ссылке>>>

Татьяна Кириленок: Эстафета «Псковской правды» - это возможность выразить благодарность ветеранам
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