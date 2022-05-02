Команда Управления Росгвардии по Псковской области рада, что эстафета «Псковской правды» вернулась в офлайн-режим

Команда управления Управления Росгвардии по Псковской области вновь принимает участие в эстафете «Псковской правды».

«Мы очень рады, что масштабное спортивное событие региона вернулось в офлайн-режим. Наша команда с радостью примет участие в таком важном мероприятии»,

В управлении Росгвардии особо отметили, что впервые эстафета «Псковской правды» состоялась в мае 1945-го года, с тех пор традиция ее проведения ни разу не прерывалась. Росгвардейцы тоже ежегодно поддерживают мероприятие и выставляют на старт свою команду. «Наши сотрудники и военнослужащие обязательно примут участие в эстафете», - отметили в управлении Росгвардии.

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая.

Зарегистрироваться можно будет 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель». До этого дня подать заявку на участие можно в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА», подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.

Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022

Ознакомиться с положение эстафеты можно здесь>>>

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