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Спорт

Команда школы бега PRO SPORT зарегистрировалась на эстафету «Псковской правды» одной из первых

29 апреля 2022 года, 12:30

Команда школы бега PRO SPORT зарегистрировалась на эстафету «Псковской правды» одной из первых. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на тренера по фитнесу и бегу Александру Ягодку.

Команда школы бега PRO SPORT зарегистрировалась на эстафету «Псковской правды» одной из первых

В составе команды пять инструкторов: Александра Ягодка, Анастасия Беляева, Ксения Зенкова, Павел Федоров и Анна Андреева.

«Мы всегда готовы бежать, потому что бег - неотъемлемая часть нашей жизни, а эстафета помогает развить командный дух и сплотить коллектив», – подчеркнула Александра Ягодка.

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая.

Зарегистрироваться можно будет 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель». До этого дня подать заявку на участие можно в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА», подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.

Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022

Ознакомиться с положение эстафеты можно здесь>>>

Ответы на часто задаваемые вопросы в материале по ссылке>>>

Команда школы бега PRO SPORT зарегистрировалась на эстафету «Псковской правды» одной из первых
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