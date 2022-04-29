Корпоративные и семейные команды могут бесплатно и без очереди оформить меддопуск для участия в эстафете «Псковской правды»

Корпоративные и семейные команды могут бесплатно и без очереди оформить справки о здоровье для участия в эстафете «Псковской правды» в поликлиниках Пскова и Псковского района. Справки о здоровье (так называемый «медицинский допуск»), согласно федеральному законодательству обязательные для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, будут выдавать после медосмотра в отделениях профилактики поликлиник. Пройти медосмотр можно 29 апреля и 4 мая с 8:00 до 15:00. Желательно приходить до 11:00 натощак.
Справки оформляются бесплатно, после результатов обследования в отделениях профилактики. Обращаясь в отделение профилактики той поликлиники, к которой вы прикреплены, надо сообщить, что документ нужен для участия в эстафете «Псковской правды». При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Отметим, что необходимо обращаться именно в те поликлиники, к которым приписаны участники эстафеты:
Псковская городская поликлиника № 1, ул. Кузнецкая, 19, телефон 66-53-29.
Псковская городская поликлиника № 2, ул. Коммунальная, 23, телефон 57-33-66.
Псковская городская поликлиника № 3, ул. Индустриальная, 8, телефон 53-62-14.
Псковская районная поликлиника, ул. Школьная, 24, телефон 72-07-05.