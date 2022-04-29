Корпоративные и семейные команды могут бесплатно и без очереди оформить меддопуск для участия в эстафете «Псковской правды»

Корпоративные и семейные команды могут бесплатно и без очереди оформить справки о здоровье для участия в эстафете «Псковской правды» в поликлиниках Пскова и Псковского района. Справки о здоровье (так называемый «медицинский допуск»), согласно федеральному законодательству обязательные для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, будут выдавать после медосмотра в отделениях профилактики поликлиник. Пройти медосмотр можно 29 апреля и 4 мая с 8:00 до 15:00. Желательно приходить до 11:00 натощак.