Как стать участником эстафеты «Псковской правды» рассказали в «Главной теме с Надеждой Назаренко»

5 мая 2022 года в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится эстафета «Псковской правды». Как стать её участником, рассказали в очередном выпуске «Главной темы с Надеждой Назаренко».

Для участия в мероприятии необходима команда из пяти человек, важным условием является то, что она должна включать хотя бы одну женщину. Семейные команды состоят из трёх участников – мама, папа и ребенок.

Регистрация состоится 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель». До этого дня заявку на участие можно прислать в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА», также можно позвонить по телефону 8 (8112) 73-70-94. К заявке по электронной почте необходимо приложить заполненную карточку команды (скачать можно здесь).

Для участия в эстафете понадобится медицинская справка о здоровье.

Сбор команд пройдет в 13:30 на стадионе «Машиностроитель», где состоится торжественное открытие эстафеты и парад всех команд. Со стадиона «Машиностроитель» участникам необходимо будет разойтись по своим указанным в маршруте точкам с «пронумерованными» судьями.

Старт корпоративного маршрута будет расположен у поворота с набережной реки Великой на улицу Георгиевскую. Финиш - у инсталляции «Россия начинается здесь».

Для семейной эстафеты старт и финиш маршрута расположатся на стадионе «Машиностроитель».

Ответы на самые частые вопросы об эстафете читайте здесь >>>

С положением можно ознакомиться по ссылке >>>





